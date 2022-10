Il Nobel Annie Ernaux sul diritto all’aborto in Italia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Premioper la Letteratura 2022lo scorso 24 ottobre era in, a Bologna, per presentare il suo documentario I miei anni Super 8 e con la stampana si è più volte espressa in merito al: l’emancipazione femminile e i diritti delle donne La scrittrice si trovava al Pop Up Cinema Medica di Bologna per presentare il film Les Années Super8, disponibile indal 6 dicembre. Durante la chiusura della XV edizione di Archivio Aperto – la manifestazione di Home Movies e l’Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna –ha lanciato un messaggio importante sul tema dell’aborto. “Io credo che le ...

La recensione de Gli anni Super 8, il film documentario del premio2022,Ernaux e del figlio David Ernaux - ...... una masterclass e la prima nazionale dell'ultimo film Tori e Lokita e, dopo la Festa di Roma, arriverà a Firenze la firma inedita delErnaux come regista, al fianco del figlio, in The ...“L’ emancipazione femminile non è solo una questione di genere. Ci sono donne di estrema destra e di destra che non vogliono sostenere i diritti e la libertà delle donne”. La premio Nobel per la Lette ...Les Années Super 8, diretto assieme al figlio David, e presentato alla XVesima edizione di Archivio Aperto – Home Movies, ci riporta in un privato della Ernaux che è pubblico come raramente visto al ...