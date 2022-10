Il neonazista puglise pronto al "supremo sacrificio" per la razza bianca

Leggi su agi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI - Inneggiava a criminali come Traini, Breivik e Tarrant e si proclamava seguace del gruppo suprematista statunitense 'The Base' mentre in rete cercava di fare adepti per una rete. Un giovane pugliese, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, è stato arrestato dalla polizia. L'ordinanza, emessa dal Gip, su richiesta della Procura di Bari, è scaturita a seguito di una attività investigativa della Digos e Ucigos, avviata nel 2021, nell'ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra, collegati al canale “Sieg Heil”, utilizzato dal giovane per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matricefino a dichiararsial...