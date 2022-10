Il miracolo del cornetto più caro al mondo | doni per i bimbi del Santobono Pausilipon

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È stato sulla bocca di tutti, condiviso e commentato migliaia di volte sui social network. Ilpiùalha scatenato la curiosità di chi leggeva il prezzo: 25 euro. A idearlo è stato il pastry chef Rocco Cannavino, in arte “Zio Rocco”, e chiamato in onore del patrono di Napoli San Gennaro “O’ miraculo”. Dietro al nome si nascondeva un vero e proprio “”, quello di regalare un sorriso ai bambini in difficoltà. Infatti, con i proventi della vendita, sono stati acquistati giocattoli per il reparto oncologico dell’ospedaledi Napoli. Il momento è stato documentato dalla telecamera di Andrea Rossi, tra le Iene di Mediaset, e ideatore del seguitissimo canale “Alici come prima”. Nell’indagare sul perché del prezzo elevato, giustificato comunque ...

