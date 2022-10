Il ministro degli Esteri inglese ai tifosi Lgbtq | “Ai mondiali siate rispettosi della cultura del Qatar”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilai: “Airispettate il” È polemica nel Regno Unito per le parole di James Cleverly,dell’ex governo Truss, il quale, si è rivolto a tutti iche si recheranno inin occasione deidi calcio invitandoli a rispettare ladel Paese. In un’intervista, infatti, Cleverly ha dichiarato di aver “parlato con le autorità del” per informarsi su “come tratteranno i nostrie idel resto del mondo”. “Vogliono assicurarsi che i...

L'energia è oggi il "tema emergenziale" , dice ildelle imprese del made in Italy, Adolfo Urso, ribadendo l'intenzione del Governo di "regolare meglio un norma come quella...Questa mattina il vicepremier edelle Infrastrutture, Matteo Salvini, sta approfondendo il dossier sul nuovo CodiceAppalti. "L'obiettivo e' semplificare, velocizzare e modernizzare per ridurre ritardi e burocrazia, ...Del rapporto tra Mussolini e gli inglesi son piene le pagine (dei libri di storia). La tradizione divide in due fasi, uguali e contrarie, i rapporti tra il leader del fascismo e l' establishment anglo ...È polemica nel Regno Unito per le parole di James Cleverly, ministro degli Esteri dell’ex governo Truss, il quale, si è rivolto a tutti i tifosi Lgbtq che si recheranno in Qatar in occasione dei mondi ...