(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilsi è ufficialmenteto perle. Marcelo Ebrard,, lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa in cui era accompagnato da Maria José Alcala, Presidente del Comitato Olimpico Messicano. Il capo della diplomazia messicana ha assicurato che la Nazione dispone di infrastrutture e dei finanziamenti necessari per organizzare l’evento. Al momento non sono state avanzate proposte da altri Paesi. Latura andrà formalizzata con la presentazione di un dossier al CIO, proprio mentre ilsi prepara ai Mondiali 2026 di calcio insieme a USA e Canada. Lesi disputeranno a Parigi nel 2024 e a Los ...

OA Sport

... che sial secondo turno delle elezioni, è utilizzata dai trafficanti di droga di Itaperuna ... Human Rights Watch: Stati Uniti eviolano diritto internazionale su migranti venezuelani La ...... Richard Madden e Stanley Tucci e alcuni spin - off ambientati in Italia, India, Spagna e(e, quindi, in lingua non inglese). Per questo, la serie sia diventare una delle produzioni ... Il Messico si candida per ospitare le Olimpiadi 2036. L'annuncio del ministro degli Esteri L'alta quota metterà in risalto l'abbondanza di carico della F1-75, ma per gestire il degrado servirà uno step sulla meccanica ...Si candida a terzo incomodo Sergio Perez il quale sogna di conquistare ... a Lewis Hamilton, due successi a Città del Messico, la cui vittoria sulla Mercedes numero 44 pagherebbe 16 volte la posta.