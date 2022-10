Il merito per superare le diseguaglianze | lettera dell’AND al ministro Valditara

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il prof. Francesco Greco, Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti ha scritto unaal nuovodell’Istruzione e del, in cui viene ribadita la necessità e l’urgenza di azioni concrete per porre la scuola al centro delle politiche del Governo, quale fattore strategico di sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese. L'articolo .

Entro la fine del 2021 ogni Stato avrebbe dovuto decidere se passaresempre all'ora solare o legale. Ma al momento nessuno dei paesi dell'unione ha legiferato ine in pochi hanno ...Le battute sono entrate nel lessico comune: èdegli autori e anche nostro, che le abbiamo ... " Questo è un lavoro che non si fai soldi. Certo, ci pagano, però non è la cosa più importante. ...I partiti progressisti si sono ricompattati nel condannarlo. Invece il Paese ne ha bisogno. È l’unico modo per garantire una scuola efficace ...Il team ha da poco concluso lo sviluppo per quello che concerne i contenuti ed internamente è evidente che quello che è venuto fuori merita sicuramente un secondo capitolo. I contenuti sono tanti, le ...