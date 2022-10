(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGi - "sta bene anche se è ovviamente un po'e molto, è stato un gesto repentino". Lo ha detto Massimo Dal Ben, avvocato difensore di Avni, il carpentiere di 27 anni di origini albanesi reo confesso dela compagna Alexandra Elena Mocanu, uscendo dal carcere di via Dante aal termine'udienza di convalida del fermo del suo cliente davanti al gip Emilio Schoensberg. L'uomo si è avvalsoa facoltà di non rispondere. Il corpo senza vitaa donna di 35 anni, barista in un centro commerciale nella zona industriale del capoluogo altoatesino, era stato rinvenuto all'interno'appartamento al quinto piano del civico numero 42 in viale Trieste. ...

AGI - Agenzia Italia

...all'interno'appartamento al quinto piano del civico numero 42 in viale Trieste. Il reo confesso omicida molto probabilmente verrà trasferito al carcere di Trento perché, come ha detto il, ...Nella capitale, quando l'ora solare è in vigore, il 21 dicembre (il giorno più corto'anno) il sole tramonta alle 16.42 . " Con quelladiventerebbero le 17.42. È vero che l'alba dello ... Il legale dell'autore del femminicidio di Bolzano: "Mecja è pentito e provato" Il corpo senza vita della donna di 35 anni, barista in un centro commerciale nella zona industriale del capoluogo altoatesino, era stato rinvenuto all'interno della sua abitazione. L'uomo era fuggito ...Uno studio italiano, prova a chiarire una volta per tutte, l'effettiva utilità a livello energetico dell'ora solare rispetto a quella legale.