Il governo Meloni e la storia della relazione sull’economia sommersa «sparita» dalla Nadef di Draghi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il quotidiano La Repubblica oggi parla in un articolo a firma di Valentina Conte di unae sul nero in Italia «». Nel senso che ogni anno alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza () si allega un rapportonon osservata e sull’evasione fiscale e contributiva. È accaduto nel 2020 e nel 2021. Quest’anno invece laè stata approvata dalil 28 settembre, tre giorni dopo le elezioni. E con due peculiarità. La prima: il documento ha al suo interno il quadro programmatico ma non quello tendenziale. Questo per fare “un favore” all’esecutivo, che così potrà legarlo alla sua azione. La seconda è proprio l’assenza ...

Governo

La politica italiana ha contestato per anni l'"asse" tra le due capitali: il nuovoha l'... Le prime dichiarazioni di Giorgiaalla Camera dei deputati non sembrano andare in questa ...Una crisi nella quale il nuovodi Giorgia, come si è appena visto nel primo incontro informale con Emmanuel Macron a Roma, può trovare nuovi spazi di azione e di politiche concordate ... Le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni | www.governo.it Sì, un governo di centro destra – o destra centro che sia – perché gli elettori hanno voluto e votato per la coalizione di centro destra. Abbiamo un Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...