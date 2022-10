Il governo accelera sulla manovra. Rush finale per la nomina dei sottosegretari

(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI - Ilstringepartita dei viceministri e deie inizia a preparare la legge di bilancio. L'input del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è fare presto. "Oggi inizia ufficialmente la nostra sfida per risollevare l'Italia, per ridare speranza e certezze a milioni di cittadini", ha scritto sui social. Oggi inizia nostra sfida per risollevare l'Italia e ridare speranza e certezze a milioni di cittadini. Sarà ildi tutti gli italiani: lavoreremo per difendere i diritti di ciascuno e affinché il popolo sia unito. Insieme restituiremo orgoglio, forza e visione alla Nazione — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 27, 2022prima partita la novità è che Forza Italia potrebbe spuntarla ottenendo tre vicepremier (Barelli, Valentini e Sisto) ma la fumata ...

Il procuratore, così come richiesto anche dal sindaco Filippo Mannino,anche il ... riferendosi alle nuove direttive delpronto a non assegnare porti sicuri alle navi ong - . Se l'...Il 50 per cento dei posti spetta a FdI e il restante deve essere spartito tra Lega e Forza Italia, ma quest'ultima si sente in credito avendo ricevuto "troppo poco" dal. Per questo, reclama ...Pronti, partenza, via. Vuole andare veloce, Giorgia Meloni. Perché la sua scrivania a Palazzo Chigi è già ingombra di dossier, uno più corposo dell’altro. E ...Sul tavolo la prossima legge di bilancio e i provvedimenti da portare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Le priorità sono il caro bollette e il tema dell'energia. Giorgia Meloni, intanto ...