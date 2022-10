Il futuro di Cristiano Ronaldo | la pista italiana e il derby di mercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ildiè sempre più in bilico, una certezza riguarda l’addio al Manchester United già dalla prossima sessione di. Il malumore del portoghese è ormai evidente, gli ultimi episodi hanno compromesso un rapporto già molto complicato. Cr7 non è più un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo e nelle ultime settimane sono stati riattivati i contatti per la cessione. Il rapporto con l’allenatore ten Hag non è buono,non ha gradito le panchine e ha manifestato tutto il disappunto nella partita contro il Tottenham. L’ex Juventus si è rifiutato di entrare in campo e ha abbandonato lo stadio in netto anticipo. Il club e il tecnico olandese non hanno gradito l’atteggiamento die il provvedimento è stato immediato: la ...