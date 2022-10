Corriere dello Sport

MANCHESTER - Sembrava uno di quei bug (errori) alla Play quando i giocatori nei videogame si "incantano" e fanno cose senza senso. Oppure quando, sempre con il joystick in mano, si esagera con i ...... l'ultimo romanzo di Wu Ming, ambientato nell'anno del rapimento Moro ma anche del maggior... Ma il fulcro di Ufo 78 rimane il circo magico e un po'degli ufologi, o ufofili, o come diavolo ... Il folle numero di Antony con il Manchester United, ma come ha fatto MANCHESTER - Sembrava uno di quei bug (errori) alla Play quando i giocatori nei videogame si "incantano" e fanno cose senza senso. Oppure quando, sempre con il joystick in mano, si esagera con i numer ...Tensione e scontri durante il raduno organizzato a 40 giorni dalla morte della 22enne, arrestata perché non portava il velo in maniera corretta. Bloccato l'accesso a internet per "motivi di sicurezza" ...