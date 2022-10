Il Filtro chiamate di Google arriva in Italia | come funziona e come attivarlo

... che andranno a focalizzarsi sull'intervento dei propri equipaggi, lasciando il compito di coordinamento interforze e ilper le altregenerate per la stessa situazione agli operatori ...Il nuovodi Google è arrivato in Italia. Lo abbiamo messo alla prova, per confermare il rollout già avviato nel nostro paese. Di fatto, permette di scoprire chi sta chiamando e per quale motivo,...Il segretario virtuale dello smartphone Google Pixel sbarca in Italia: al via la fase di rollout per il filtraggio delle chiamate in entrata.Questa nuova funzionalità aggiunta da Google permette di aumentare la qualità delle chiamate, ecco come attivarla ...