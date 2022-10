Il comune di Palermo apre al femminile negli atti amministrativi | ma la meloniana Varchi si oppone | ‘Chiamatemi vicesindaco o non firmo’

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Braccio di ferro tra donne aldi. Oggetto del contendere? La declinazione aldelle cariche nei documenti scritti dell’amministrazione. Tutto è partito dalla consigliera di opposizione, Mariangela Di Gangi, che ha strigliato il neo segretario generale, Raimondo Liotta, perchénon era ancora previsto il. Liotta ha quindi prontamente emanato una nota per invitare tutti ad allinearsi, ma subito è arrivato il gran rifiuto della neo vice sindaca e assessora al Bilancio, la, Carolina, che ha addirittura minacciato di non firmare piùqualora si fossero rivolti a lei declinando il suo ruolo al. L’esponente Fratelli d’Italia e vice del sindaco di ...

Il Fatto Quotidiano

La presidente Noemi Di Segni ha scritto una lettera al commissario straordinario delFederico Portoghese, indirizzata anche al prefetto Maria Carmela Librizzi e al presidente della Regione ......ai Cantieri Culturali alla Zisa didal 5 al 12 novembre. Un premio che si arricchisce anche della collaborazione della Fondazione Curella per il secondo anno consecutivo. Un cammino, ... Il comune di Palermo apre al femminile negli atti amministrativi, ma la meloniana Varchi si oppone:… PALERMO – Spesso alcune strade di Palermo sono occupate dai rifiuti abbandonati da parte dei cittadini. La Rap ed il Comune, per evitare che tutto questo vada avanti, hanno deciso di installare le ...Un milione 600 mila euro di fondi del Pnrr per il comune di Santo Stefano Quisquina (Ag) per la rigenerazione urbana dei borghi sotto i 5mila abitanti, grazie al bando del del Ministero della Cultura.