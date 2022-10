Il canadair si schianta sull' Etna | le terribili immagini dell' incidente

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una Protezione civile, in servizio antincendio, è precipitato. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un rogo. Due le vittime. Sul posto sono accorse ambulanze e forze'ordine. «Sono rammaricato e molto dispiaciuto per le due vittimedi Linguaglossa. Le mie squadre hanno visto precipitare il, poi il fumo. L'aereo è completamente distrutto e sembra che non ci sia stato nulla da fare». Così all'Italpress il direttorea Protezione civilea Sicilia, Salvo Cocina, parlando delprecipitato. Maledetti incendiari ...

Sarebbe stato l'urto della carena contro la costa della montagna a far precipitare nel primo pomeriggio di oggi il28 dei Vigili del Fuoco durante le attività di spegnimento dell'incendio ...GUARDA IL VIDEO IN FONDO ALL'ARTICOLO Ha toccato la montagna, poi è esploso Ilvolava sul monte Calcinera, nei pressi di Linguaglossa, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito, ha ...Un Canadair è precipitato alle pendici dell'Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. Non si hanno al momento notizie sull'equipaggio ...Un Canadair è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell’Etna. L’incidente è avvenuto nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. N ...