Il 25 aprile nacque La gaffe del deputato

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Scotto aveva incalzato la premier Meloni così: "Non faccia confusione sulle date". Ma a confondersi era stato proprio lui. Poi la giustificazione sui social: "Manipolazione voluta..."

ilGiornale.it

Enrico Matteiad Acqualagna, nelle Marche, oggi in provincia di Pesaro - Urbino, nel 1906. ... Il 291945 sfilò in prima fila, a Milano, alla testa delle formazioni partigiane che ...... checome monastero, incastonato tra le montagne trentine. Risale al padre del Marchese ... Vigneti delle Dolomiti IGT San Leonardo 1999 Annata di piogge scarse trae ottobre; molto caldo ... "Il 25 aprile nacque la Repubblica". La gaffe del deputato Pd Scotto aveva incalzato la premier Meloni così: "Non faccia confusione sulle date". Ma a confondersi era stato proprio lui. Poi la giustificazione sui social: "Manipolazione voluta..." ...Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale è tra i più fortunati di questa giornata Scoprilo con l’oroscopo del giorno di Sky Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno ...