AGI - Agenzia Italia

... allo scoppiò della guerra avevamo in manutenzione qui tre aerei: erano in leasing e sono ... Le chiacchiere stanno a zero, ciproposte e la capacità di farle accettare. Bisogna fare ......ad offensive militari e crimini che non sono meno colpevoli di quelli compiuti dai, ma li ... Africa, America Latina, e dei popoli dell'intero pianeta chela fine della guerra. Tempo non ... Dove si rifugiano gli uomini russi che non vogliono essere arruolati In particolare, lo stato maggiore dell'esercito di Kiev ha messo in guardia circa la volontà russa di far esplodere la centrale nucleare di Zaporizhzhia al fine di incolpare l'Ucraina. L'accusa quindi ...La camera bassa del Parlamento russo ha approvato in prima lettura una riforma che rafforza le posizioni conservatrici del Paese. Lo scopo è ...