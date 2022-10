I nuovi monitor LG UltraGearTM finalmente disponibili in Italia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La famiglia degli LGsi allarga con iinLG Electronics (qui per maggiori informazioni sull’azienda) è leader e innovatore tecnologico a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo. l’azienda è presente ormai in quasi tutti i Paesi del mondo per un totale di oltre 75.000 dipendenti ed un fatturato globale pari a 56 miliardi di dollari nel 2020. LG è costituita da quattro business unit: Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Vehicle Components e Business Solutions. Inoltre, è produttore mondiale di prodotti consumer e commerciali che vanno dai TV ai grandi elettrodomestici. Proprio nelle ultime ore, infatti, è stato annunciato l’arrivo sul mercatono dei suoi ...

...senza dubbio incoraggiati dalla possibilità di risparmiare trovando console e videogameso ... Con un occhio anche alla qualità video, che può arrivare al 4K e adattarsi meglio ae Tv, e ...Tutti iiPad sono in vendita su Amazon Nuovo iPad Pro da 16 pollici nel 2023 Nel catalogo di ...rilasciato agli sviluppatori la prima beta di iPadOS 16.2 che aggiunge il supporto per i...L a famiglia degli LG UltraGearTM si allarga con i nuovi monitor finalmente disponibili in Italia LG Electronics ( qui per maggiori informazioni sull’azienda) è leader e innovatore tecnologico a livel ...L’energia che costa meno è quella che non si consuma. Facile a dirsi. Ma possiamo davvero fare qualcosa, a livello di piccoli gesti quotidiani, per ridurre la bolletta, come ...