I “democratici” studenti di sinistra “okkupano” La Sapienza con slogan da brivido | «Fuori le guardie!» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Glidei “collettivi” di, quelli “” che un paio di giorni fa volevano sfondare gli sbarramenti per andare all’attacco di chi aveva organizzato, da destra, un convegno alla, si sono organizzati e come rivalsa per essere stati fermati dalle forze dell’ordine hanno deciso di “okkupare” la facoltà di Scienze Politiche. “Le violente cariche sugliha spinto gli universitari riuniti in assemblea ad occupare Scienze Politiche”, hanno scritto i leader del movimento studentesco Cambiare Rotta, stasera, dopo aver preso possesso di alcuni locali. “Le nostre richieste sono chiare: vogliamo le dimissioni immediate della rettrice Polimeni e la garanzia che non verranno mai più fatte entrare le forze dell’ordine nell’ateneo -aggiungono- Richieste semplici, atte a ...