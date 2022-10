Hockey ghiaccio | Mike Keenan dirama le sue prime convocazioni in vista del Sárközy Tamás Memorial

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Nazionale italiana disusi prepara per l’ultimo impegno del suo 2022. La compagine azzurra, ora allenata da coach, infatti, sarà di scena a Budapest (Ungheria) per ilTournament che si disputerà nella capitale magiara dal 10 al 13 novembre prossimi. Una manifestazione che assume particolare interesse. Sia perchè sarà il primo appuntamento ufficiale per il nuovo head coach, sia perchè per la Nazionale italiana sarà una tappa importante nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali 2023 di 1^ Divisione Gruppo A, che andranno in scena dal 29 aprile al 5 maggio a Nottingham (Gran Bretagna). Tornando al presente, nelTournament il Blue Team sarà ...