Highlights e gol Manchester United-Sheriff 3-0 | Europa League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilcone gol diTiraspol 3-0, match valido per la quinta giornata del gruppo E di. Tris dei Red Devils a tinte portoghesi, con Dalot che apre le danze e Cristiano Ronaldo che le chiude. Nel mezzo la rete di Rashford. Ilè aritmeticamente qualificato e all’ultimo turno contenderà il primo posto del girone alla Real Sociedad. In alto ilcon le immagini salienti. SportFace.

La Lazio stende il Midtjylland grazie alle prodezze dei suoi big e ora per la qualificazione basta un punto sul campo del Feyenoord. Milinkovic e ...: Fiorentina 5 - 1 Hearts La Fiorentina cerca di reagire subito e non deve aspettare troppo per ildel pareggio. Perfetto l'assist di Kouamé da destra e Jovi anticipa tutti e insacca di ... Napoli-Rangers 3-0: video, gol e highlights La viola vince e ottiene il passaggio alla fase a eliminazione diretta di Conference League. A decidere il match è Jovic, autore della doppietta che ha ribaltato l'iniziale vantaggio turco di Aleksic.Fiorentina - Istanbul Basaksehir 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata del Gruppo A di Europa Conference League 2022/23.