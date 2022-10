Helsinki-Roma | le formazioni ufficiali | novità Volpato

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la quinta giornata del gruppo C di Europa League. Il cammino dei giallorossi nella competizione, finora, non è stato esaltante: solo 4 punti in altrettante partite che valgono il terzo posto attuale. Per sperare nella qualificazione non sono più ammessi errori: i capitolini devono vincere le ultime due gare. Sarà decisiva la sfida dell’ultimo turno contro il Ludogorets: ladovrebbe vincere con due gol di scarto per avere il vantaggio negli scontri diretti, vista la sconfitta per 2-1 all’andata. In ogni caso il primo posto del girone non è più raggiungibile: pur arrivando a pari punti con il Betis (capolista a quota 10), i giallorossi sarebbero in svantaggio negli scontri diretti. L’...