Helsinki - Roma | il gesto di Abraham dopo il gol Applausi dai tifosi della Roma

Subito dopo il gol del vantaggio della Roma, al 40', Tammy Abraham è corso in panchina ad abbracciare un compagno: Rick Karsdorp. È lui che , l'attaccante inglese, ha abbracciato dopo essersi sbloccato e aver segnato il gol dell'1 - 0. Mourinho Dove vedere HJK Roma in tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato alle 21.00; la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV 8 e in streaming su Sky Go, Now tv e da Dazn. Mourinho cerca una vittoria per la qualificazione ancora in bilico. Sempre in Europa League la Lazio batte in rimonta Midtjylland 2-1. Nella Conference Fiorentina si qualifica vincendo 2-1 col Basakse.