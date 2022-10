Helsinki - Roma diretta 0 - 0 | doppio tiro dei finlandesi | bravo Rui Patricio

(4 - 2 - 3 - 1) Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling, Vina; Camara, Cristante; Volpato, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José ...- Lain Finlandia serca il successo per continuare la lotta al secondo posto nel girone di Europa League. La squadra di José M o urinho se la vedrà nella freddasenza lo squalificato Zaniolo ...Le probabili scelte di formazione di José Mourinho in vista della gara tra Roma e HJK Helsinki La Roma cerca una vittoria in Europa League in casa dell'HJK Helsinki per continuare ad avere il destino ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...