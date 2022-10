(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott — «Quando ero piccolo tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio». Viene da pensare a John Holmes, vecchia canzone degli esordi di Elio e le Storie tese, nell’apprendere la sfortunata, grottesca vicenda che ha visto coinvolto un ragazzo inglese dotato di: Joe, questo il nome del protagonista, è infatti stato cacciato da unperché i potenziali datori diavevano pensato che quel rigonfiamento fosse frutto diimprovvisa. Ha il, lodaldiLo ha raccontato a un programma trash di Channel 4, My massive cock, in cui — è facile intuirlo — a farla da protagonisti sono uomini che raccontano la difficoltà ...

Il Primato Nazionale

...my massive cockgigante Le dimensioni contano. E in Gran Bretagna pare abbiano preso la questione veramente sul serio, dedicando ai super dotati 'My Massive C**k' ('Il mio cazzo') , ...La giovane popstar britannica ha fatto recapitare al collega un "in marmo" , come speciale regalo di compleanno, l'anno scorso. Un dono che ancora oggi fa sorridere e stuzzica la ... Ha il pene gigantesco, lo cacciano dal colloquio di lavoro: “Sembra un’erezione” Un pene gigante di marmo. Ecco cosa ha regalato Ed Sheeran al cantante e collega Sam Smith. Un metro e novanta di struttura, unica nel suo genere e che è addirittura difficile da spostare, considerate ...Ognuno di noi ha i suoi must, in quanto a regali. C’è chi impacchetta libri e li propina ad ogni occasione: dal Natale ai compleanni. C’è chi si concentra su utensili per la cucina. E c’è chi regala p ...