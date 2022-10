Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Noi pronti alle trattative | negoziati saltati per ordine degli Usa” Kiev | “I russi potrebbero far esplodere Zaporizhzhia”

...abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche La scolaresca ucraina trattenuta in...Perché il ponte della Crimea è un simbolo di Putin e ora l'attacco può cambiare lain Ucraina ...È il 246° giorno diin Ucraina. L' Italia ha fatto una "mossa ostile" estromettendo gli esperti russi dal ...aveva lo scopo di simulare un "massiccio attacco nucleare" da parte dellacome ...Pandemia, guerra e inflazione: come impattano sul largo consumo e come reagisce il settore. Il racconto nel webinar GS1 Italy in collaborazione con IRI ...I Radicali italiani organizzano un invio di massa di un messaggio a uno sterminato elenco di indirizzi russi ripescati dal dark web ...