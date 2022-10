Guerra Russia-Ucraina | Putin | “L’Occidente fa un gioco sporco e sanguinoso | ci vuole sterminare come i nazisti Chi semina vento raccoglie tempesta”

Il sostegno avviene nell'ambito delle deroghe alle limitazioni sugli aiuti di Stato Ue, decise in ragione dellatrae Ucraina e punta a sostenere le necessita' di liquidita' delle ......risolvere a breve termine l'immediata carenza di energia dovuta alle sanzioni imposte sulla. ... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina Arrivano i nuovi ecobonus per l ...William Burns è dal principio al centro della crisi. Prima ha messo in allarme l’Occidente sull’invasione, poi è andato a Mosca per avvertire il Cremlino, infine ha informato e appoggiato la resistenz ...Nuovo discorso del presidente russo Vladimir Putin al congresso Forum Valdai: “Il cosiddetto Occidente ha fatto un gioco sporco, un gioco ...