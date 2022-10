Grande Fratello Vip | Jessica Selassié senza freni sulle coppie della nuova edizione | Ho visto tante imitazioni

... condotto da Emma D'Aquino, in onda dalle 21.20 su Rai 3 Diritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4Vip (reality show), in onda dalle 21.20 su ...Nel corso dell'11ª puntata delVip 7, Nikita Pelizon ha spiegato di essere stata "allontanata" dalla famiglia da ragazza perché voleva più seguire la religione dei Testimoni di Geova praticata dai suoi familiari. ...Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma – sezione stampa – al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e – Comunicazione&Editoria srl Corso d’Italia, 38a 00198 Roma – C.F. 08252061000 ...L'ex gieffina Jessica Selassié critica duramente le coppie della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Jessica Selassié è tornata a parlare delle dinamiche e dei protagonisti della nuova edizione de ...