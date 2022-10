Grande Fratello Vip | chi sarà il terzo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Parliamo di. Chiil secondodella settima edizione delVip? In nomination sono finiti Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati. Chi uscirà? Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Amaurys, George, Giaele e Pamela. #GFVIP pic.twitter.com/ujN7lBpOn4 —(@) October 24, 2022 Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed isembrerebbero essere piuttosto chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Pamela Prati. Il cast completo Alberto De Pisis Amaurys Perez Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese Attilio ...

... lento all'ira enell'amore' (Salmo 144, Responsorio), che 'ha compassione di ognuno e ... VEDERE COME GESÙ Il loro sguardo è offuscato, non vedono ciò che vede Gesù: un uomo, unamato da ...E anche ieri Imma è tornata sull'argomento per lanciare un messaggio al governo : 'Approfitto delper fare un appello a Draghi: Fate la legge sul matrimonio equalitario, io ti voglio ...Ecco le nuove anticipazioni della trasmissione Grande Fratello Vip di questa sera giovedì 27 ottobre 2022 | Sondaggi, televoto, eliminazioni e squalifica ...Il giovane Alberto De Pisis si apre con gli altri concorrenti e racconta la sua infanzia, dalla famiglia assente al tumore a soli 25 anni ...