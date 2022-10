Governo Meloni | ecco le grandi sfide del nuovo esecutivo di centrodestra

Sky Tg24

Commenti Da Salvini a Berlusconi, da dove arriveranno i problemi per ilPiero Ignazi politologo Per questo Letta pronuncia la parola più detestata, "autosufficienza". Almeno finché ...... ma quest'ultima si sente in credito avendo ricevuto "troppo poco" dal. Per questo, reclama almeno 8 sottosegretari, mentreè intenzionata a non concedergliene più di 7. La ... Governo Meloni, le news. La premier: "Esecutivo degli italiani, oggi parte la sfida". LIVE Mentre i ragazzi occupano La Sapienza, l’opposizione al nuovo governo si schiera contro la repressione delle forze dell’ordine. Dimenticando che non è nulla di nuovo ...Dopo la fiducia della Camera il governo Meloni ha incassato anche la fiducia del Senato. A favore hanno votato 115 senatori. Intanto il governo è pronto a fare tutto quello che andrà fatto per fermare ...