Governo | la diretta – Il ministro Urso | “Mai stato contro nucleare e trivelle Urgenza è l’energia | faremo norma sugli extraprofitti”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il giorno dopo aver incassato la fiducia anche in Senato, Meloni inizia ad affrontare i primi dossier caldi. Il titolare del dicastero per Imprese e Made in Italy nega che sarà fatto lo scostamento di bilancio. E parla delle priorità. Intanto il collega Piantedosi evoca il rischio “strumentalizzazioni della paura”. Salvini accelera su revisione Codice appalti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

