Governo | Fratoianni | ' Piantedosi si abitui a confronto in Parlamento prima che in tv'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Il neo ministroannuncia che esistono i professionisti della sommossa, e lo dice proprio colui che un anno fa non impedì la devastazione della sede nazionale della Cgil". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra replicando alle sue parole. “o poi pure il nuovo ministro dell'Interno dovrà abituarsi al sistema democratico, - prosegue il leader di SI - e si dovrà abituare a confrontarsi con ilancora di presentarsi in tv. Le sue accuse, i suoi allarmi, le sue ricostruzioni farlocche, lanciate da una trasmissione della Rai dovrà ora venire a spiegarle in Aula". “E comunque sia chiara una cosa: sul tema dei migranti, dei troppi morti in mare, - conclude ...

... ma non ricordo una particolare indignazione della politica, se si escludono Nicolae ... durante l'impeccabile, infallibileDraghi, la ministra Luciana Lamorgese fu illuminante nelle ...Le organizzazioni chiedono alitaliano "di non rinnovare gli accordi con la Libia" o almeno ... Presenti in sala esponenti di centro sinistra, tra cui Nicola, Elly Schlein, Matteo ...A Roma quaranta organizzazioni della società civile hanno manifestano in piazza contro il memorandum Italia-Libia, una scelta fortemente legata al programma del governo di Giorgia ... tra i quali ...Milano, 27 ott. Quaranta organizzazioni della società civile hanno manifestano in piazza a Roma contro il memorandum Italia-Libia. E' la Prima mobilitazione su un tema che si annuncia bollente per il ...