Governo | fiducia al Senato Contanti | flat tax | Ucraina | cosa ha detto Meloni

... ma anche le dichiarazione pubbliche e televisive a Bruno Vespa ('Putin voleva mettere un... o l'alleato leale che ieri ha annunciato di votare sì allaAbbonati per continuare a ..."Anche il Senato ha votatoal. Abbiamo presentato in campagna elettorale un programma chiaro e dettagliato. Manterremo gli impegni: il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l'...Un grafico e un libro è una nuova rubrica che esce tendenzialmente il venerdì ma non è detto tutti i venerdì. Come la possiamo definire Una recensione con didascalia intelligente ...Dopo il voto di fiducia al Governo, l’onorevole Michelotti affronta i nodi senesi. "Sta al primo cittadino sciogliere la riserva. Nei prossimi giorni lascerò la delega all’urbanistica, resterò coordin ...