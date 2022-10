(Di giovedì 27 ottobre 2022) Potrebbe tenersi venerdì 4 novembre la cerimonia didei viceministri e. E' quanto si apprende da fonti di, anche se la situazione è in divenire. In queste ore è in ...

Tiscali Notizie

Potrebbe tenersi venerdì 4 novembre la cerimonia di giuramento dei viceministri e sottosegretari. E' quanto si apprende da fonti di, anche se la situazione è in divenire. In queste ore è in corso il lavoro per definire la squadra dell'esecutivo. "L'obiettivo è chiudere nel giro di pochi giorni", spiega una fonte, anche se ...Insomma, sidi trovare soluzioni per uscire da questa situazione. Intanto, il timore di dover ...caso - a Repubblica - il sindaco di Novara ha chiesto un intervento da parte del nuovo... Governo cerca intesa su sottosegretari, ipotesi giuramento 4\11 Gabhán City è caduta sotto un governo oppressivo e totalitario, circondata da un muro che i cittadini non possono valicare ed entro i quale vivono in totale povertà. La giovane Alba fa parte di un gru ...Roma, 27 ott. (askanews) - Potrebbe tenersi venerdì 4 novembre la cerimonia di giuramento dei viceministri e sottosegretari. E' quanto si apprende ...