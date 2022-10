Governo | Calenda | ' Meloni stia alla larga da agenda pro-evasione di Salvini'

Il duo Renzi -deve decidere se far parte a tutto tondo dell'opposizione oppure candidarsi ... come i Cinque Stelle d'un tempo, e quindi, all'occorrenza, pronto accordarsi con il. Una ...Per un soffio, Carloha rischiato di votare a favore del nuovo, ovvero in senso contrario rispetto all'orientamento del proprio partito. Una scena da paradossale, destinata a entrare ...Roma, 27 ott (Adnkronos) - "Non esiste uno spazio per l'unità delle opposizioni invocata Letta per non dover scegliere una linea politica. Il modello "Comitato di Liberazione Nazionale" ...Roma, 27 ott (Adnkronos) - "I primi (e unici) provvedimenti annunciati: flat tax per le partite iva fino a 100.000 euro, innalzamento del tetto al contante e condono vanno tutti nella ...