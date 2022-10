Golf | DP World Tour 2022 | Jordan Smith in testa al Portugal Masters dopo il round d’esordio Buon avvio di Renato Paratore

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Iisti del DPcontinuano a darsi battaglia nella parte di stagione dedicata ai tornei della penisola iberica. Spazio al(montepremi 2 milioni di dollari), evento nato nel 2007 il cui percorso è stato progettato da Arnold Palmer. Al termine deltroviamo al comando. L’inglese guida la classifica con lo score di -9 (62 colpi) grazie ad un giro bogey free impreziosito dall’eagle alla buca 5. Peruna lunghezza di margine sull’olandese Joost Luiten e sul danese Jeff Winther. -7 e quarta posizione per il malese Gavin Green, per il francese Robin Roussel, e per lo svedese Joakim Lagergren. Sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Course di Vilamoura ...

