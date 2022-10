Giustizia | Nordio | “Le carceri sono la mia priorità”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Lela mia. Ma la pena non deve essere espiata solo in cella”. È quanto ha detto il ministro della, Carlo, rispondendo ad una domanda dei cronisti sulleda affrontare appena arrivato all’Università Roma Tre per la presentazione del calendario della Polizia penitenziaria. “La certezza della pena – ha aggiunto il Guarda sigilli -, uno dei capisaldi del garantismo, che significa garanzia della presunzione di innocenza e anche della certezza della pena che deve essere eseguita, ma non significa necessariamente soltanto carcere. E soprattutto non significa un carcere crudele o un carcere disumano”. Il ministro della, Carlo, ha annunciato che visiterà gli istituti penitenzieri più in ...