Giusina Battaglia | un viaggio nei sapori della Sicilia

...del successo editorialein cucina. La cucina è servita a sua volta sequel del programma tv in onda su Food Network. L'evoluzione di un cammino applaudito ed emozionato che Giusi, '...I palermitani doc Giusi, volto noto di Food Network con il suo programmain Cucina , e Paolo Briguglia, attore di cinema e fiction, partono per un viaggio alla scoperta dei bar ...Un’altra tappa, un altro traguardo. Questo libro, appena uscito, è il secondo capitolo del successo editoriale Giusina in cucina. La cucina è servita a sua volta sequel ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...