Gioventù | lasciare un’impronta per non perdere la libertà

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Se vivi con i giovani, dovrai diventare anche tu giovane. Così ritorno ringiovanito”. Sono indimenticabili le parole pronunciate da san Giovanni Paolo II nella veglia della Giornata mondiale dellasvoltasi a Roma durante il Grande Giubileo del 2000. “Nel corso del secolo che muore, – disse Wojtyla – giovani come voi venivano convocati in adunate oceaniche per imparare ad odiare, venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi messianismi secolarizzati, che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana, si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione; difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano ...