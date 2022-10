Giorgia Meloni accelera anche sui sottosegretari Ma pesa il rebus di Forza Italia

Per, nella giornata di ieri, è arrivata la fiducia al Senato ma nel corso dei vari dibattimenti la premier è stata protagonista di uno scontro dialettico con il senatore del Movimento 5 ...E' la Prima mobilitazione su un tema che si annuncia bollente per il nuovo governo dopo le dichiarazioni programmatiche della premier, con una nuova svolta sul tema delle politiche sui ...Nel suo primo discorso in Parlamento da Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima donna premier, ha citato una serie di figure femminili che hanno rotto “il tetto di cristallo”. Un Pantheon tutto ...Con una nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ai neo Ministri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e per gli Affari regionali e le Autonomie locali, la Struttur ...