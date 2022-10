Gimbe | continua il calo dei contagi da covid | di nuovo giù terapie intensive

(Di giovedì 27 ottobre 2022)la discesa dei( - 14,4%), tornano a scendere le( - 8,7%), stabili i ricoveri (+1,6%) e decessi in aumento (+2,8%). Si riassume in questi dati l'andamento della ...

Agenzia ANSA

la discesa dei contagi ( - 14,4%), tornano a scendere le terapie intensive ( - 8,7%), ... secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione. Rispetto ai 7 giorni precedenti, e per la ...la discesa dei contagi da Covid 19 ( - 14,4%) nel nostro paese mentre tornano a scendere le ... Questa fotografia fatta dal rapporto settimanale di. Per quanto riguarda, invece, la quarta ... Gimbe, continua calo contagi, di nuovo giù intensive - Salute & Benessere Monitoraggio settimanale della fondazione indipendente: stabili i ricoveri ma i decessi aumentano Continua la discesa dei contagi (-14,4%), tornano a scendere le terapie intensive (-8,7%), stabili i r ...Prosegue anche questa settimana il calo dei nuovi casi in tutta Italia tranne che in Sicilia. Lo rileva il nuovo report settimanale di Gimbe che rileva, nella settimana 19-25 ottobre 2022, rispetto al ...