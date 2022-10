Gigi Hadid firma da sola il suo street style

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 27 ottobre 2022)in giro per New York come in passarella. Le passeggiate della modella, presa dai suoi mille impegni di mamma e di donna in carriera, finiscono spesso nel mirino dei paparazzi e lei non si fa mai cogliere impreparata. Anche per i momenti privati non rinuncia allo stile e abbina comfort e coolnes con scelte di look favolose. Il brand che indossa più volentieri è senza dubbio Guest in residence, il marchio di abbigliamento cozy che ha lanciato qualche settimana fa. A spasso a New York A spasso a New Yorkmette alla prova il suo nuovo brand nella capitale mondiale della moda ed è un successo. I paparazzi la immortalano per strada mentre sfoggia i capi Guest in residence durante le passeggiate con la figlia Khai (nata dalla relazione finita con Zayn Malik) o mentre si reca a impegni di lavoro. Il ...