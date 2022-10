Gifuni | “Kvaratskhelia ricorda Baggio? Allora chiamatelo Divin Kvodino”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Gianlucadà un nuovo soprannome a: lo chiamain relazione all’accostamento a RobertoGianlucasi esprime sul momento magico che sta vivendo il Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli sta dando spettacolo in campionato come in Champions League, segnando con tanti calciatori. Luciano Spalletti vince le partite con grande acume. Secondo qualcuno, allenatori come Luciano Spalletti tendono a limitare l’estro di grandi talenti come Khvicha, perché chiedono ai propri giocatori di fare un determinato tipo di lavoro anche dal punto di vista tattico”.conferma l’accostamento dia RobertoTanti i paragoni illustri che gli addetti ai ...