Gf Vip | La Mamma Di Nikita Rompe Il Silenzio…La Figlia Ha Mentito?

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo le ultime dichiarazioni diPelizon al Gf Vip 7, la madre della gieffina ha rotto il silenzio e si é scagliata contro la. In sostanza le ha dato della bugiarda. Parole al veleno quelle utilizzate dalla signora Sabry che fanno ben capire come non ci siano più rapporti tra madre e. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Ladiaccusa ladi averLadiPelizon ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni dellanell’ultima diretta del Gf Vip. La signora Sabry sui social, ha dato in sostanza della bugiarda a. Per chi non avesse seguito la puntata, ricordiamo che la Pelizon aveva svelato il suo drammatico passato. Tutto a causa del ...