Gf Vip | Antonella Fiordelisi combattuta tra Antonino e Edoardo?

(Di giovedì 27 ottobre 2022) GF Vip,gioca consuscitando la gelosia di, con il quale ha una liaison Al Grande Fratello Vip 7 giunto al suo dodicesimo appuntamento è tempo di chiarimenti. Dopo l’apertura in cui Alfonso Signorini ha messo in riga Elenoire Ferruzzi, è il momento di parlare diSpinalbese, che continua ad aver successo con le donne della Casa ma ad attenderlo fuori c’è anche Ginevra Lamborghini. In particolare l’amicizia conda parte di Giaele sembra aver avuto una battuta d’arresto. Definita “zecca” da Cristina Quaranta, Giaele in questi giorni è stata senza parlare con, salvo ieri aver avuto un chiarimento. E proprio in puntata, Signorini ha chiesto addi una frase presa durante un suo ...

Per quanto riguarda il GF7 , invece, ha promosso i più giovani del cast, soprattutto Nikita e Daniele, e ha bocciato i più adulti. Ha già la sua vincitrice:Fiordelisi.L'inquietaFiordelisi gioca al gatto con il topo, nella notte ha rivelato la sua strategia nel gioco. La spadaccina salernitanaFiordelisi spicca nel cast del "GF7" per irriverenza e vivacità, e da giorni catalizza le speranze del fandom #donnalisi . La giovane atleta, infatti, ha stretto con Edoardo Donnamaria ...introduce il conduttore, che descrive l'atteggiamento da predatrice della schermitrice, la quale afferma di continuare a scherzare. . Il VIP ha sempre messo in dubbio il comportamento delle persone ch ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...