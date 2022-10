Gf Vip 7 | le anticipazioni della dodicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Come di consueto, al termine del daytime di oggi, Alfonso Signorini ha voluto svelare alcunedel Gf Vip 7. In vistadi questa sera, infatti, il conduttore ha annunciato quali saranno le tematiche principaliserata. Eccole qui: Possesso è la parola d’ordine. Diciamo che il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro si è incrinato definitivamente perché Elenoire considera Daniele sua esclusiva proprietà e non accetta di non essere corrisposta dal concorrente, manifestando degli atteggiamenti anche molto molto discutibili. Stasera entrerà nella Casa del grande fratello la regina di Rete 4, Emanuela Folliero, la più grande amica (se non l’unica) di Patrizia Rossetti. L'articolo proviene da Isa e Chia.