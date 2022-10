Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi punita col televoto flash | il pubblico la elimina con il 90% dei voti

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Questa seraè stata al centro dell’attenzione: prima si è parlato di lei per via del suo rapporto con Daniele Dal Moro e poi si è affrontato il delicato tema delle affermazioni infamanti rivolte a Nikita da. Il riferimento è alle accuse di portare sfortuna che le sono state rivolte dallaalla modella e lo sputo al suo passaggio. Le considerazioni fatte negli ultimi giorni dalla Vippona non sono state condivise né accettate dal Grande Fratello e Alfonso le ha fatto notare gli errori commessi.si è difesa spiegando che questi comportamenti non le appartengono, ma che all’interno del Grande Fratello succedono cose che nella vita di tutti i giorni non accadrebbero. Per quanto riguarda lo sputo al passaggio di Nikita,ha spiegato di ...