GF Vip 2022 | anticipazioni stasera 27 ottobre | eliminazione a sorpresa e possibile squalifica

(Di giovedì 27 ottobre 2022)in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7 condotta da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nel ruolo di portavoce dei social. La puntata di oggi del GF Vipsarà ricca di colpi di scena per due motivi: Elenoire Ferruzzi rischia seriamente lae l’esito del televoto sarà assolutamente sorprendente per i telespettatori. GF Vip 7, i vip al televoto e il probabile eliminato Al televoto di oggi giovedì 27ci sono quattro vipponi, ovvero lo sportivo Amaurys Perez, il concorrente più giovane della Casa George Ciupilan, la modella Giaele De Donà e la show-girl Pamela Prati, una delle gieffine più in vista di questa edizione. Peccato che, andando a vedere i sondaggi sul web, a ...

Oltre all'eliminazione con il televoto, un concorrente è a rischio squalifica dopo essere stato beccato dalle telecamere. Ecco cosa succederà ...A far perdere le staffe all'ex tronista di 'Uomini e donne' il fatto che la coinquilina da giorni non gli rivolga la ...Giaele De Donà stufa dell'ambiguità di Antonino Spinalbese: "È lui che mi invita nel suo letto" Al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà si è sfogata dopo la diretta. Non accetta che…