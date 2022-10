Gespi | cosa facciamo per la Green Economy e sostenibilità ambientale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Milano, 27 Ottobre 2022) - Milano, 27 Ottobre 2022 - In Italia, il ruolo di alcune aziende per risulta oggi più che mai determinante per quanto riguarda. Nel nostro Paese operano infatti imprese comeche portano avanti da diversi anni progetti ed attività incentrate proprio sulla tutela dell'ambiente e sul concetto di. Parliamo di realtà che non si limitano ad operare nel settore della termovalorizzazione e del recupero energetico, ma partecipano anche attivamente ad iniziative e progetti di ampio respiro. In tale quadro si inserisce la collaborazione diSrl con il Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania, che da anni ormai segue il filo conduttore della ricerca ...