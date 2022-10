General Motors - Mancano le batterie | posticipati di sei mesi gli obiettivi di vendita per le Bev

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Laè stata costretta a posticipare di seil'obiettivo di consegnare 400 mila elettriche in Nord America entro la fine del 2023. Il rinvio, ha spiegato l'amministratore delegato Mary Barra, è legato alla scarsa disponibilità di: il gruppo non è riuscito a imprimere l'auspicata accelerazione alla produzione di accumulatori a causa di tempi più lunghi del previsto nelle attività di assunzione e formazione di oltre mille lavoratori impiegati presso la prima fabbrica di celle a Warren (Ohio), operativa solo da poche settimane. Un ulteriore freno è legato alla lentezza nelle attività di assemblaggio dei pacchi. Il nuovo obiettivo. "A causa di un lancio della produzione di celle e pacchi leggermente più lento rispetto a quanto ci aspettassimo, il nostro piano è ora di produrre 400 mila veicoli ...

InsideEVs Italia

Laè stata costretta a posticipare di sei mesi l'obiettivo di consegnare 400 mila elettriche in Nord America entro la fine del 2023. Il rinvio, ha spiegato l'amministratore delegato Mary ...Tra queste occorre menzionare Stellantis, Honda, BMW, Renault, Nissan, Mitsubishi,e Chevrolet. Inoltre, anche altre aziende hanno annunciato che implementeranno Android Automotive ... L'impegno di General Motors: impianti a zero emissioni dal 2025 Il gruppo di Detroit aveva fissato per la fine del 2023 il target delle 400 mila auto a batteria commercializzate in Nord America, ma la produzione di accumulatori ha incontrato diverse difficoltà ...Solo energia rinnovabile per produrre le auto della General Motors negli USA. Non si tratta di una promessa ma di un impegno già avviato ...