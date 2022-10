Galliani | “Pablo Marì ha detto che ha avuto suerte” | VIDEO

Le parole dell'amministratore delegato del Monza Adrianoche ha raggiuntoMarì all'ospedale Niguarda dopo ...MONZA - Questo l'incredibile racconto di Adrianoin seguito all'accoltellamento subìto in serata in un supermercato di Milano dal difensore biancorossoMarì . "Aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco e non si è accorto di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un uomo ha accoltellato sei persone in un centro commerciale ad Assago, appena fuori dal concerto dei Placebo. Quattro feriti sono in condizioni critiche, uno di questi è Pablo Mari, ...